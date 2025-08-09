Минобороны: средства ПВО сбили 27 дронов ВСУ над 5 регионами РФ в субботу днем

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали 27 украинских беспилотников самолетного типа в небе над пятью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 12:00 до 15:30 субботы по московскому времени.

Так, 11 украинских беспилотников были уничтожены над Брянской областью, 7 вражеских дронов — над Калужской областью, 5 — в небе над Московским регионом и по 2 — над Краснодарским краем и Рязанской областью.

Ранее режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажном доме из-за атаки вражеского беспилотника. В результате атаки ВСУ в доме были повреждены две квартиры и окна с 15 по 20 этажи.