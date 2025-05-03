Минобороны РФ: средства ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь

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С 22:00 до 05:00 российские средства ПВО уничтожили 170 украинских БПЛА за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

96 БПЛА уничтожили над Крымом. 47 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем.

Девять беспилотников сбили над Ростовской областью. Восемь БПЛА уничтожили под Брянском.

Восемь беспилотников ликвидировали в Курской области. Два беспилотника сбили над Белгородской областью.

Также ночью Черноморский флот ликвидировал 14 украинских безэкипажных катеров в Черном море.