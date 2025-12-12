Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев во время брифинга сообщил, что СБУ моделировала взрыв «грязной бомбы», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Брифинг посвящен нарушениям странами Запада и Украиной международных договоренностей в сфере нераспространения ОМП. Ртищев подчеркнул, что особое опасение вызывает деятельность Украины в сфере радиационной безопасности.

Экс-глава офиса президента Андрей Ермак курировал ввоз в страну отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других организаций. Маршруты были организованы через Польшу и Румынию.

«Это создает риски создания так называемой „грязной бомбы“ с последующим ее применением под чужим флагом. Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — рассказал Ртищев.

