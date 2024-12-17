Минобороны РФ признало проблемы с пропавшими без вести военными, заявил депутат

Депутат Госдумы Михаил Иванов в своем Telegram-канале заявил, что на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ признали наличие проблемы в вопросе без вести пропавших участников СВО. По словам парламентария, это «сложная тема», аспектами которой занимаются различные ведомства.

«Нет „одного окна“ для членов семей пропавших без вести. Нет толковой разъяснительной работы, и люди просто не понимают, куда бежать, что делать. Поэтому они нередко становятся легкой добычей для ципсо и разных мошенников», — написал Иванов.

После этого законодатель заявил, что «с большой надеждой на лучшее» ознакомился с выступлением министра обороны Андрея Белоусова. Глава МО в ходе выступления на коллегии заявлял, что к поиску пропавших без вести нужно подходить комплексно, упорядочить процессы, а также предоставлять новую поддержку семьям таких военных.

«Главное. Признали, что проблема есть. И с эффективностью работы по поиску БП, и с поддержкой членов их семей», — написал Иванов.

По словам парламентария, он рад, что министерство обороны с предельной честностью работает по вопросу социальной поддержки фронтовиков и их родных.