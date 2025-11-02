Минобороны РФ показало видео с украинцами, сдавшимися в плен в Купянске

Бойцы ВСУ, которые сдались в плен ВС РФ в районе Купянска Харьковской области, рассказали, как их бросили без поддержки, боеприпасов и еды, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Мы сами сдались. Когда нас сюда завели — через дня четыре, примерно, мы поняли, что находимся в окружении россиян. Подвоза уже не было — БК не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели», — поделился военный 14-й отдельной мехбригады ВСУ Юрий Шаповаленко.

Он добавил, что путь назад украинцам также был отрезан, в небе летали дроны ВС РФ. Один из БПЛА сбросил инструкции, как сдаваться в плен. Действуя по ним, украинские солдаты вышли с белой тряпкой к россиянам.

Он пояснил, что командование поставило перед солдатами ВСУ задачу — удерживать занятые дома, чтобы российские штурмовики не прошли.

«Но мы понимали, что это дорога в один конец — когда только добирались до позиции, мы видели горы сожженной нашей техники и много трупов наших военнослужащих», — добавил боец.

Еще один военный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Виндер уточнил, что солдатам командование говорило о поездке на одни сутки, а люди просидели там дня 3-4 и потом поняли, что их оставили без еды и боекомплекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.