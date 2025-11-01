Минобороны: ПВО уничтожила дроны ВСУ над Черным морем и четырьмя регионами

сегодня в 23:06

За три часа над югом России сбито 29 украинских дронов

Министерство обороны России сообщило об отражении масштабной атаки беспилотников вечером в субботу.

По данным военного ведомства, в вечернее время с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над нейтральными водами — 21 единица над акваторией Черного моря.

Еще четыре беспилотника сбито над территорией Ростовской области, три — над Республикой Крым и один над Курской областью.