Минобороны: ПВО уничтожила дроны ВСУ над Черным морем и четырьмя регионами
За три часа над югом России сбито 29 украинских дронов
Министерство обороны России сообщило об отражении масштабной атаки беспилотников вечером в субботу.
По данным военного ведомства, в вечернее время с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над нейтральными водами — 21 единица над акваторией Черного моря.
Еще четыре беспилотника сбито над территорией Ростовской области, три — над Республикой Крым и один над Курской областью.