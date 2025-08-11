сегодня в 08:44

Минобороны показало видео, как ВС РФ атаковали ЗРК С-300 в Сумской области

Российские военные атаковали беспилотниками «Герань-2» стартовую позицию зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300 в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На опубликованной записи видно, как беспилотник попал в С-300 и взорвался. Начался пожар.

От ЗРК исходил белый дым. Цель была поражена.

Ранее ВСУ отправили к Юнаковке в Сумской области элитных солдат из 144-го центра ССО. Некоторых боевиков успешно уничтожили.