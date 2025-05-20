Минобороны показало момент ликвидации до 70 бойцов ВСУ
Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. Новым ударом им удалось ликвидировать порядка 70 украинских бойцов, пишет РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как представители киевского режима бежали по лагерю подготовки в Сумской области. Предварительно, в группе было около 70 представителей живой силы ВСУ.
Ударом «Искандера» российские военные ликвидировали противника. Этот момент попал на видео.
После удара в небо поднялись клубы черного дыма. Боевая задача успешно выполнена.