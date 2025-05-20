Минобороны показало момент ликвидации до 70 бойцов ВСУ

На опубликованных кадрах видно, как представители киевского режима бежали по лагерю подготовки в Сумской области. Предварительно, в группе было около 70 представителей живой силы ВСУ.

Ударом «Искандера» российские военные ликвидировали противника. Этот момент попал на видео.

После удара в небо поднялись клубы черного дыма. Боевая задача успешно выполнена.