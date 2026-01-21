Минобороны: над РФ сбиты 75 украинских беспилотников ночью
Фото - © Сергей Мирный/РИА Новости
Над восемью регионами страны, Черным и Азовским морями прошедшей ночью уничтожили 75 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Беспилотники перехватили с 23 часов 20 января до 7 часов 21 января дежурными средствами ПВО.
45 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, семь — над Черным морем, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что системы ПВО отразили атаку ВСУ на регион.
