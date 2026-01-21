Минобороны: над РФ сбиты 75 украинских беспилотников ночью

Беспилотники перехватили с 23 часов 20 января до 7 часов 21 января дежурными средствами ПВО.

45 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, семь — над Черным морем, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что системы ПВО отразили атаку ВСУ на регион.

