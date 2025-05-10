Минобороны: 9 тыс случаев нарушения перемирия огня зафиксировано со стороны ВСУ

В зоне СВО со стороны Украины зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня, который действует с 00:00 8 мая, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

За время перемирия противник четыре раза пытался прорваться через российскую границу в Курской и Белгородской областях. Кроме того, ВСУ совершили 22 атаки и разведку боем в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

По всей линии фронта украинская армия совершила 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций, еще 46 обстрелов с применением РСЗО. ВСУ провели 6562 удара и сброса боеприпасов с дронов.

Во время празднования 80-летия Победы ВС РФ полностью остановили боевые действия. С полуночи 8 мая все воинские формирования в зоне СВО сохраняли свои позиции без ведения боевых действий, но ВСУ продолжают атаковать российские территории.