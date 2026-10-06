Минобороны: 868 украинских дронов сбили силы ПВО за ночь
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Минобороны России сообщило об уничтожении большого числа украинских беспилотников в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, в период с 20:00 5 октября до 9:00 6 октября дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Московским регионом.
Также противник пытался атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.
На местах падения обломков работают компетентные специалисты. Ситуация находится на контроле.
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