Минобороны: 868 украинских дронов сбили силы ПВО за ночь

Минобороны России сообщило об уничтожении большого числа украинских беспилотников в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, в период с 20:00 5 октября до 9:00 6 октября дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.