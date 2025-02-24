Минобороны: 6 беспилотников ВСУ сбили над территорией России за 1,5 часа

В промежутке с 14:00 до 15:30 понедельника средства противовоздушной обороны России сбили 6 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре дрона противника уничтожили над Курской областью. Один БПЛА ликвидирован под Белгородом. Еще один беспилотник вывели из строя в Орловской области.

Все попытки украинской армии нанести удары по территории российских регионов были пресечены.

Ранее сообщалось, что предприятие загорелось под Рязанью после атаки беспилотников ВСУ.