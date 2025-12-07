Министр обороны РФ поздравил военных с освобождением Кучеровки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командиров и бойцов 1486 гвардейского мотострелкового полка и 121 мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кучеровка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника», — говорится в телеграмме Белоусова.

Он уточнил, что российские военные, слаженно действуя штурмподразделениями, уверенно идут вперед на Купянском направлении спецоперации, приближая победу. А имена воинов, которые отдали жизни в борьбе за интересы Родины, будут служить примером безграничной любви к Отчизне.

Также министр поблагодарил военных за успешное выполнение поставленных боевых задач и выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм российских бойцов обеспечат безопасность рубежей страны.

