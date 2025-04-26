Министр обороны Белоусов был на пункте «Курск» при освобождении региона от ВСУ

Андрей Белоусов находился на пункте «Курск» в момент поднятия флага в Горнале

Днем 26 апреля стало известно, что российские военные полностью освободили Курскую область от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ). В момент поднятия флага России в Горнеле министр обороны РФ Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки войск «Курск», сообщает ТАСС .

Горналь — это последний населенный пункт в Курской области, который до 26 апреля находился под контролем ВСУ, вторгшихся на территорию нашей страны в августе 2024 года. В настоящее время операция по освобождению региона полностью завершена, он снова находится под контролем Вооруженных сил России.

Белоусов заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о том, как военные справились с задачей, после чего дал ряд новых распоряжений.

Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения Горналя в Курской области. На видео попал и момент поднятия в населенном пункте российского флага.