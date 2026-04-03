Минэнерго Подмосковья реконструирует энергосети школ в ДНР

Реконструкция систем электроснабжения проходит в шести учреждениях образования Новоазовского района ДНР с начала 2026 года. Работы планируют завершить до 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В программу капитального ремонта вошли пять школ и один детский сад. Подрядчики завершили подготовительный этап и приступили к монтажу трансформаторных подстанций. Параллельно ведется замена внутренней электропроводки, вводных щитов и узлов учета электроэнергии.

Установка новых подстанций позволит обеспечить стабильную подачу напряжения, снизить нагрузку на изношенные сети и создать резерв мощности для современного оборудования. Особое внимание уделяется соблюдению норм электробезопасности и повышению пожарной защиты зданий. Завершить весь комплекс работ планируется до 30 апреля 2026 года, после чего пройдут пусконаладочные испытания и контрольная проверка оборудования.

«Реконструкция систем электроснабжения в пяти школах и детском саду Новоазовского района — не просто плановая замена оборудования. Это прямое обеспечение безопасности и комфорта детей. Мы не можем рисковать их здоровьем, поэтому модернизация энергохозяйства в учреждениях образования — один из приоритетов нашей работы», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Монтаж подстанций и замена проводки с соблюдением всех норм электробезопасности — это не просто капитальный ремонт, это сбережение жизней», — подчеркнул полковник запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вячеслав Артемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.