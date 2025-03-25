Михаил Ждан: контрактники демонстрируют пример настоящего служения своей стране

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Как отметил депутат, одной из основных задач для нас сегодня является всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей.

«Я часто встречаюсь с контрактниками. С теми, кто обращается за помощью, находимся на связи постоянно. Общаясь с ребятами, впечатляюсь тем уровнем патриотизма и ответственности, который они демонстрируют. Основная их мотивация — желание защитить свою Родину и обеспечить будущее своим семьям», — подметил Михаил Ждан.

Кроме того, парламентарий напомнил о том, что меры поддержки для контрактников постоянно расширяются. Они включают в себя не только достойное денежное довольствие, социальные льготы для самих военнослужащих, но и различные гарантии и привилегии для их родных, такие как медицинское обеспечение и помощь в получении образования.

«Я уверен, что эти меры важны и необходимы для мотивации и поддержки наших героев. Служба по контракту открывает множество возможностей. Это стабильная работа, карьерный рост и уникальный опыт, который ценится в любых сферах гражданской жизни. Наши парни, выбирая контрактную службу, показывают пример настоящего служения своей стране, и я горжусь каждым из них», — сказал депутат.

В подмосковной Балашихе для удобства будущих военнослужащих работает центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны России. Объединенный центр предоставляет возможность централизованного доступа к информации и услугам, что делает весь процесс более прозрачным и доступным. Потенциальному контрактнику подробно рассказывают о том, какие льготы положены и ему, и его близким. Такой объединенный центр делает процесс более удобным и эффективным, в первую очередь, для самих бойцов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.