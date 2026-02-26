сегодня в 07:27

МИД: ВСУ применяют отравляющие вещества против ВС РФ и мирных жителей

Украинские бойцы используют отравляющие вещества, их применяют против армии РФ и мирных граждан, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Он подчеркнул, что ВСУ так поступают в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

«Все эти случаи фиксируются и документируются нашими компетентными органами», — добавил Логвинов в интервью ТАСС.

Он уточнил, что Россия регулярно распространяет эти данные в ОЗХО, Совбезе и Генассамблее ООН, доводит до мирового сообщества информацию о нарушениях Украиной КЗХО и реальном положении дел в зоне СВО.

