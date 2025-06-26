Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала целенаправленную атаку ВСУ на съемочную группу из Китая в Курской области.

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал съемочную группу китайского телеканала «Феникс», которая работала над репортажем о восстановлении мирной жизни в регионе. В результате удара потерпел ранение журналист, несмотря на то, что был в бронежилете с четкой надписью «PRESS». В настоящее время пострадавший находится в больнице Курска, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот инцидент является очередным доказательством политики киевского режима, направленной на подавление свободы слова.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении Киева заставить замолчать любые СМИ, которые осмеливаются показывать объективную картину событий в ходе СВО», — подчеркнула она.

Захарова призвала международные организации, включая ЮНЕСКО, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ, немедленно осудить это военное преступление. «Профильные структуры обязаны дать четкую оценку действиям украинских силовиков, которые уже не в первый раз демонстрируют полное пренебрежение к нормам международного гуманитарного права», — отметила она.

МИД России пожелал пострадавшему журналисту скорейшего выздоровления и выразил надежду, что виновные в этом нападении будут привлечены к ответственности.