Местная жительница получила травмы при ударе ВСУ по админобъекту в Шебекино
Фото - © Медиасток.рф
Украинские боевики ударили по административному объекту в городе Шебекино Белгородской области. Мирная жительница получила баротравму, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщину увезли в больницу. В строении были повреждены окна и фасад.
Еще обломками были посечены две машины и соцобъект. Также от атак БПЛА ВСУ оказались повреждены три коммерческих объекта.
Помимо этого, были атакованы две грузовых и четыре легковых машины.
На опубликованных фото одно авто посечено осколками, у второго выбило окна. Большегруз тоже получил повреждения.
