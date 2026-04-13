сегодня в 15:46

Местная жительница получила травмы при ударе ВСУ по админобъекту в Шебекино

Украинские боевики ударили по административному объекту в городе Шебекино Белгородской области. Мирная жительница получила баротравму, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщину увезли в больницу. В строении были повреждены окна и фасад.

Еще обломками были посечены две машины и соцобъект. Также от атак БПЛА ВСУ оказались повреждены три коммерческих объекта.

Помимо этого, были атакованы две грузовых и четыре легковых машины.

На опубликованных фото одно авто посечено осколками, у второго выбило окна. Большегруз тоже получил повреждения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.