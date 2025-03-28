Мэрия Химок и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве

Глава городского округа Химки Елена Землякова и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО в Московской области Наталья Нестерова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие руководитель Химкинского отделения ветеранов СВО Александр Александров, представители «Союза ветеранов боевых действий», бойцы СВО, участники Ассоциации, фронтовые артисты. В числе гостей — представители химкинских предприятий, которые стали участниками Ассоциации ветеранов СВО.

Подписание соглашения — новый этап общей работы по оказанию помощи и поддержки бойцов и их семей в Химках. Основные направления — социальная адаптация, медицинская реабилитация, психологическая помощь, трудоустройство ветеранов, меры поддержки жён, матерей, детей участников СВО.

В состав участников Ассоциации ветеранов СВО сразу же вступили химкинские предприятия, которые выразили искреннее желание помогать фронту и семьям бойцов.

В Химках запущена большая патриотическая программа «Успех V единстве поколений». Проведено свыше 1000 мероприятий. Химкинские школьники написали более 20 тысяч писем со словами поддержки военнослужащим. Из города собрали и отправили более 500 тон гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.



«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.