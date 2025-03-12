Мемориальную доску участнику СВО Василию Душкину открыли в Балашихе. Ее установили на фасаде дома № 1 в микрорайоне Южное Кучино, где жил защитник Родины. Об эом сообщает пресс-служба администрации округа.

Василий Душкин родился в 1991 году в Алтайском крае. Окончил кадетское училище в Алтае. Далее учился в институте РГАЗУ в Балашихе. Затем работал следователем и в интернет-магазине Wildberries. В 2009 году он был призван на военную службу. В марте 2022 года заключил контракт с ЧВК «Вагнер», через год подписал контракт на военную службу с Минобороны РФ.

Погиб боец 17 ноября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом президента РФ за защиту Отечества, заслуги перед государством и народом Василий Душкин посмертно награжден орденом Мужества.

Похоронен боец в Республике Алтай.

«Сегодня важное событие, которое точно будет вписано в историю нашего городского округа. Сегодня мы открываем памятную доску нашему герою Василию Александровичу. Мы живем в сложное время, когда фашизм поднял голову на братской для нас Украине. Наши жители там защищают нашу свободу, право на мирное небо. К сожалению, война не обходится без жертв. Ребята жертвуют самым дорогим — своими жизнями. Мы будем помнить подвиг Василия Душкина, сделаем все, чтобы он был достойным примером для подрастающего поколения», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Мероприятие завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.