В Балашихе увековечили память участника специальной военной операции Сергея Емельянова, посмертно награжденного орденом Мужества. Мемориальную доску установили на фасаде дома № 13 на улице Карбышева, где жил Герой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, депутаты городского округа, родные военнослужащего и кадеты.

Сергей Емельянов отправился на фронт в октябре 2022 года. Во время выполнения боевого задания получил осколочное ранение в легкое.

«За именем на этой мемориальной доске — жизнь человека, которого любили в семье и уважали товарищи. Наш долг — сохранить память о нем и поддерживать его близких. Важно, чтобы дети знали, каким человеком был их отец, а жители — помнили своего земляка», — сказал Михаил Объедков.

В Балашихе ведется системная работа по увековечиванию памяти павших Героев. В их честь открываются мемориальные доски, создаются муралы, улицы и школы получают имена Героев.

Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.