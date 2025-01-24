Медведев: в 2024 году контракт с Минобороны РФ подписали около 450 тыс россиян
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По итогам прошлого года в России на службу по контракту ушли около 450 тысяч человек, об этом на заседании Совбеза заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.
По словам Медведева, еще 40 тысяч человек в течение 2024 года стали членами добровольческих формирований.
«Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны (Владимиром Путиным — ред.) в прошлом году, она была исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек», — заявил Медведев.
Медведев поблагодарил всех военнослужащих, которые приняли решение добровольно подписать контракт с Минобороны и отправились в зону проведения специальной военной операции защищать Россию.