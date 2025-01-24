Медведев: в 2024 году контракт с Минобороны РФ подписали около 450 тыс россиян

По итогам прошлого года в России на службу по контракту ушли около 450 тысяч человек, об этом на заседании Совбеза заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости .

По словам Медведева, еще 40 тысяч человек в течение 2024 года стали членами добровольческих формирований.

«Задача, которая была поставлена перед нами президентом страны (Владимиром Путиным — ред.) в прошлом году, она была исполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили около 450 тысяч человек», — заявил Медведев.

Медведев поблагодарил всех военнослужащих, которые приняли решение добровольно подписать контракт с Минобороны и отправились в зону проведения специальной военной операции защищать Россию.