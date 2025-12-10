Медведев: более 400 тыс бойцов прибыли в воинские части ВС РФ

Не менее 400 тыс. солдат прибыли в российские воинские части. В добровольческие подразделения отправились около 34 тыс. бойцов. Видео с совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем канале в Max .

Работа по отправке контрактников в российские войска продолжается. Цели, поставленные верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным на 2025 год почти достигнуты, отметил Медведев.

«Таковы текущие результаты», — добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее депутат Мособлдумы Линара Самединова заявила, что у участников спецоперации в глазах заметно понимание важности их действий. Одни из них идут на СВО, чтобы защитить семью, другие считают это своим долгом перед Россией.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.