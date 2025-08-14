Мединский: Украина в рамках обмена приняла лишь 2 военнопленных из 1000

Помощник президента РФ, глава российской делегации переговорщиков с украинской стороной Владимир Мединский заявил, что киевский режим в рамках обмена принял лишь двух военнопленных из списка в 1 тыс. лиц.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что в четверг Россия и Украина провели новый обмен военнопленными по формуле «84 на 84». Обмен произошел за день до встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Очередной обмен. МО: Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины, взамен переданы 84 пленных ВСУ. Наши ребята дома», — написал помощник президента РФ в своем Telegram-канале.

При этом Мединский добавил, что власти Украины забрали лишь двух бойцов из списка в 1 тыс. военнопленных ВСУ, обращавшихся к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Речь идет о Александре Бойчуке 1976 года рождения и Владимире Федоренко 1982 года рождения.