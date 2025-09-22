Мать погибшего бойца ВС РФ рассказала о предательстве его друга

«Теперь, когда я знаю, кто навел ракеты на тот полигон, я в таком шоке… Да мы все здесь, в Борзе, в шоке. Ступников не вызывал у нас никаких подозрений. Он имел доступ к связи, знал все точки, многие нюансы», — рассказала мать погибшего Татьяна.

По ее словам, сын встретил Ступникова в военной части в Борзе, его родном городе в Забайкальском крае, где он провел детство, получил образование и проходил службу.

Павел только что вернулся из командировки в Сирию и именно тогда познакомился со Львом в части. Они стали друзьями и вместе отправились в ДНР. Сын часто рассказывал Татьяне, что Лев светлый и хороший человек, который быстро завоевал признание в части. Павлу так понравилось имя Лев, что он даже в социальных сетях стал использовать его и мечтал назвать так своего ребенка.