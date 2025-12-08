Массированная атака дронов обесточила Сумы и нарушила работу водоканал
В результате массированной атаки беспилотников по городу Сумы возникли серьезные перерывы в работе коммунальной инфраструктуры, сообщают СМИ.
По данным местных пабликов и официальных лиц, удары привели к отключению электроэнергии в большей части города.
Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь подтвердил факт взрывов в городе. Сумская областная военная администрация также заявила о масштабной дроновой атаке, ставшей причиной обесточивания. По неподтвержденным данным, количество ударов могло достигать 13.
В связи с перебоями в электроснабжении городской водоканал перешел на резервное питание. Учреждения здравоохранения в Сумах также переведены на работу от генераторов.
На данный момент информация о возможных жертвах и масштабах разрушений не уточняется.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.