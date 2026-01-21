Армен Мартоян, председатель союза ветеранов сводного полка Народного ополчения Крыма и первый заместитель командира бригады «Барс-Крым», сообщил о предотвращении диверсий накануне референдума на полуострове. По его словам, одной из главных задач подразделений было обеспечение безопасности и предотвращение провокаций в день голосования.

Мартоян рассказал о двух случаях задержания украинских военнослужащих, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов. В первом случае сотрудники украинского патруля останавливали жителей Крыма, проверяли их документы и вырывали страницы с пропиской, чтобы лишить людей возможности участвовать в референдуме.

«Мы задержали две группы», — отметил Мартоян.

Во втором случае, по его словам, удалось остановить четверых сотрудников военной разведки Украины, которые пытались проникнуть в противочумную лабораторию полуострова и планировали распространить бактерию через систему водоснабжения Симферопольского водохранилища.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.