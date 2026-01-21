Мартоян рассказал о предотвращении диверсий перед референдумом в Крыму
Председатель союза ветеранов сводного полка Народного ополчения Крыма Армен Мартоян рассказал, что накануне референдума украинские военнослужащие пытались сорвать голосование и организовать диверсии, сообщает «Крым 24».
Армен Мартоян, председатель союза ветеранов сводного полка Народного ополчения Крыма и первый заместитель командира бригады «Барс-Крым», сообщил о предотвращении диверсий накануне референдума на полуострове. По его словам, одной из главных задач подразделений было обеспечение безопасности и предотвращение провокаций в день голосования.
Мартоян рассказал о двух случаях задержания украинских военнослужащих, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов. В первом случае сотрудники украинского патруля останавливали жителей Крыма, проверяли их документы и вырывали страницы с пропиской, чтобы лишить людей возможности участвовать в референдуме.
«Мы задержали две группы», — отметил Мартоян.
Во втором случае, по его словам, удалось остановить четверых сотрудников военной разведки Украины, которые пытались проникнуть в противочумную лабораторию полуострова и планировали распространить бактерию через систему водоснабжения Симферопольского водохранилища.
