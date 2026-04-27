Вооруженные силы Украины использовали при атаке на Севастополь беспилотники, начиненные металлическими шариками. Об этом ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате удара повреждения получили почти 200 домов.

Подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что подобная практика не является новой.

«Это не единичный случай. Мы с этим сталкиваемся еще с 2014 года, и сразу хочу сказать вашим телезрителям, что это запрещено международным гуманитарным правом. Это является военным преступлением. Так называемые шрапнельные боеприпасы (а именно так их можно квалифицировать) в принципе запрещены всеми конвенциями, но это никогда не останавливало украинских боевиков. Если вы немножко помониторите украинские каналы, то они не скрывают, как начиняют, скажем, боеприпасы вот этими шариками, которые и являются поражающими элементами. В принципе здесь уже все, как говорится, факты [преступлений] налицо. Но что-то я не вижу абсолютно никаких заявлений со стороны международных правовых организаций, которые должны контролировать весь этот процесс. Более того, весь коллективный Запад им поставляет комплектующие для того, чтобы украинские боевики совершали подобного рода преступления. Хочу отметить, что уже [большая] часть всех беспилотников, которые Украина запускает, — это то, что произведено за пределами Украины при помощи западных стран», — заявил Марочко.

По его словам, значительная часть запускаемых Украиной беспилотников произведена за пределами страны при содействии западных государств.

