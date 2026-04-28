Малькевич сообщил о работе в зоне СВО и планах писать

Военкор и писатель Александр Малькевич заявил, что продолжает работу в зоне СВО и намерен публиковать новые материалы о происходящем, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Александр Малькевич рассказал, что с 2022 года значительную часть времени проводит в зоне спецоперации — в Херсонской, Запорожской областях и Мариуполе. Там он создавал телерадиокомпании и занимался гуманитарными проектами.

«Я с 2022 года очень много времени находился и нахожусь в зоне СВО, в 2022-2023 фактически жил там – в Херсонской, Запорожской областях, в Мариуполе. Создавал телерадиокомпании, реализовывал общественные и гуманитарные проекты, строил институты гражданского общества», — рассказал он.

По словам Малькевича, он трижды оказывался в смертельно опасных ситуациях — в Херсоне, Шебекино и Харьковской области. Сейчас он находится в прифронтовой зоне и проходит необходимые процедуры для отправки на передовую.

«Процесс попадания на фронт достаточно длинный, это не так все просто, знаете, взял и ушел. Любой нормальный человек понимает, что должны быть и медицинская комиссия, и проверочные мероприятия, и погружение, сборы, полигон, обучение», — пояснил он.

Малькевич добавил, что намерен продолжить литературную и журналистскую работу. Он планирует писать истории о бойцах и готовить эксклюзивные материалы для «Петербургского дневника». Ранее у издания выходил цикл «Харьковский дневник», который готовится к публикации в формате книги.

