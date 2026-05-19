Люберцы отправили гумпомощь бойцам на Сватовское направление
Гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих задачи на Сватовском направлении, отправили из городского округа Люберцы. Помощь передали члену местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Константину Королеву, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Очередную партию гуманитарной помощи сформировали с учетом конкретных запросов подразделений, находящихся на передовой. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
Груз передали Константину Королеву, который имеет опыт участия в специальной военной операции и хорошо знает актуальные потребности бойцов.
«Поддержка тех, кто сейчас находится на линии боевого соприкосновения, — наша общая задача. Каждая переданная вещь или медикамент должны работать на результат и сохранение жизни наших ребят», — отметил руководитель Ассоциации г.о. Люберцы Александр Кулагин.
В администрации подчеркнули, что сбор и отправка гуманитарной помощи из Люберец ведутся на регулярной основе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.