Льгота на транспортный налог для бойцов СВО в Подмосковье продлена до 2027 г

Мособлдума на 122-м заседании приняла закон, продлевающий транспортные льготы для участников СВО до января 2027 года, передает корреспондент РИАМО.

«Это повлечет за собой выпадающие доходы в бюджете региона, но это наказ наших защитников, поэтому мы его обязательно учтем и выполним. Мы видим, что льгота достаточно востребована, ею пользуется порядка 4 тысяч наших героев», — сообщил замсекретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия», зампредседателя регионального парламента Олег Рожнов.

Льгота предоставляется в беззаявительном порядке. Если в налоговом уведомлении она не учтена, необходимо обратиться в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте либо лично.

Также участники СВО могут обратиться в Общественные приемные «Единой России» в Московской области. Узнать о порядке их работы и записаться на личный прием депутатов можно по телефону 8(495)106-05–50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

