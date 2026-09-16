Ленинский округ отправил детям Донбасса более 50 кг гуманитарной помощи

Волонтеры Ленинского округа 15 сентября отправили детям ДНР и ЛНР более 50 кг школьных принадлежностей, собранных в рамках проекта «Доброе дело — соберем ребенка в школу», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе 15 сентября отправили гуманитарный груз для детей ДНР и ЛНР. Волонтеры МБУ по работе с молодежью «Энергия» собрали более 50 кг помощи в рамках губернаторского проекта «Доброе дело — соберем ребенка в школу», приуроченного к началу учебного года.

Основную часть груза составили канцелярские принадлежности: тетради, ручки, блокноты, маркеры, краски и другие необходимые для учебы вещи. Также в рамках сбора принимают продукты питания и медикаменты.

«Когда собираем гуманитарную помощь, хочется, чтобы дети получили необходимые вещи и почувствовали внимание и поддержку. Сейчас особенно актуальны канцелярские принадлежности», — рассказала начальник отдела по развитию добровольчества и волонтерства МБУ по работе с молодежью «Энергия», координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском округе Полина Романовская.

Постоянный пункт сбора гуманитарной помощи работает в Видном по адресу: проспект Ленинского Комсомола, д. 6А. Принести вещи можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ленинский округ ежегодно участвует в проекте «Доброе дело», который в 2022 году инициировали ученики гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе. Проект поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции „Доброе дело“, и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.