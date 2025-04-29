Лавров: Киев требует перемирия из-за отступления ВСУ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему Киев стал требовать немедленного перемирия. По его словам, это связано с отступлением ВСУ, сообщает ТАСС.
Лавров выступил на совещании глав МИД стран БРИКС в Бразилии. Российский министр изложил подходы РФ к урегулированию конфликта на Украине.
Ключевой вопрос — это устранение коренных причин возникновения кризиса. По словам Лаврова, причины обострения ситуации на Украине кроются в желании НАТО расшириться на Восток и «поглотить Украину в Североатлантический альянс». Из-за этого создается прямая угроза безопасности РФ.
Также Лавров уточнил, что важно добиться прекращения практики истребления всего, что так или иначе связано с Россией и русским миром, которую реализует киевский режим.
Лавров отметил, что большинство участников заседания прокомментировали тему украинского кризиса и проявили понимание к российским подходам.
Ранее стало известно, что Лавров приехал на совещание глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро на машине, на которой была табличка с надписью «Россия рулит!».