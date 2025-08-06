Курская область вспоминает жертв украинского вторжения

Ровно год назад, 6 августа 2024 года, украинские войска перешли границу и вторглись в Курскую область, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

В своем обращении он подчеркнул, что этот день навсегда останется в памяти курян как один из самых трагических в новейшей истории.

«Тысячи людей были вынуждены бросить свои дома, многие потеряли близких. Но, как и в годы Великой Отечественной войны, наш народ показал свою силу и единство», — сказал он.

В память о погибших прошли траурные мероприятия: жители зажгли лампады, почтили память минутой молчания и возложили цветы к памятным местам.

«Это преступление, не имеющее срока давности. Правосудие будет находить тех, кто измывался над нашими людьми, тех, кто пытал, тех, кто убивал стариков и женщин», — заявил ТАСС Хинштейн.

Сейчас в области активно восстанавливают разрушенные дома и инфраструктуру, а также оказывают помощь пострадавшим семьям.