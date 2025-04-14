Курданин: «Герои Подмосковья» — шанс для бойцов получить новую профессию

Кадровая программа «Герои Подмосковья» занимает особое место в поддержке участников СВО и их семей. Это реальный шанс для защитников Родины получить новую профессию и построить успешную гражданскую карьеру, сообщил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

По его словам, в Дмитровском округе ведется системная работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Особое место в этой работе занимает программа «Герои Подмосковья», инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Эта программа — не просто социальная поддержка, а реальный шанс для наших защитников получить новую профессию и построить успешную гражданскую карьеру. На сегодняшний день уже 7 участников СВО из Дмитровского округа подали документы для участия в программе», — отметил Курданин.

Он подчеркнул, что команда муниципалитета работала слаженно: проведены индивидуальные консультации с каждым кандидатом, оказана помощь в подготовке документов, организовано сопровождение на всех этапах. Прием заявок продолжается до 30 апреля. После отбора участников ждут вступительные испытания, а с сентября — годовое обучение в РАНХиГС по выбранным направлениям.

Курданин поделился, что в округе действует Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, куда ежедневно обращаются семьи военнослужащих — за помощью, консультацией, просто поговорить. Активное взаимодействие происходит с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Это позволяет системно решать многие вопросы.

«От всей души благодарю каждого, кто участвует в этой важной работе! Ваши посылки, письма, добрые слова и личное участие — это бесценная поддержка для наших защитников. Именно в такие моменты особенно видно, как сильно наше единство. Продолжим вместе помогать тем, кто защищает нашу Родину. Вместе мы сила!» — заключил Курданин.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.