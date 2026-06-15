Крымские власти могут ужесточить наказание за помощь врагу
Советник главы РК Крючков: власти Крыма готовят меры для безопасности региона
Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил о возможном ужесточении наказания за помощь враждебным силам и распространение данных о снабжении топлива, сообщает «Крым 24».
Он рассказал, что власти Крыма рассматривают новые законодательные инициативы против действий, которые могут расценить как предательство интересов республики.
Речь идет о прямой поддержке враждебных сил и распространении информации, подрывающей безопасность региона.
«Такие действия — прямой удар по интересам нашей страны», — отметил он.
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