Кремль высказался об актуальности предложения о перемирии с 8 по 11 мая

Предложение президента России Владимира Путина о майском перемирии на фронте до сих пор актуально, хотя Украина все еще не дала конкретного ответа на эту идею. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Москва даст адекватный ответ, если украинские войска продолжат атаки на российские позиции во время действия режима прекращения огня.

Россия объявила праздничное перемирие в зоне СВО с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Москва призывала Киев последовать своему примеру и согласиться на временное прекращение огня.