Кремль оценил состояние соглашения об урегулировании на Украине

Песков заявил об отсутствии четких очертаний соглашения по Украине

Пока еще нет четких очертаний соглашения об урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее Москва «весьма и весьма положительно» воспринимает содержательные и конструктивные диалоги, которые прошли во имя мира, сообщает РИА Новости .

Таким образом в Кремле ответили на недавние слова спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа про «приближение» сделки с Россией.

«Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения», — прокомментировал Песков во время брифинга.

В интервью Fox News Уиткофф заявлял, что переговоры по Украине находятся «на грани чего-то важного». В рамках договоренности о мире, по его словам, также идет речь о гарантиях безопасности и отказе от принятия Киева в НАТО.

Ранее Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге. Визави обсуждали тему прекращения боевых действий на Украине.