Кремль отреагировал на идею Зеленского про «пленных из КНДР»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать предложение главы Украины Владимира Зеленского об обмене «пленных солдат КНДР» на бойцов ВСУ, передает корреспондент РБК . Москва и Пхеньян не подтверждали заявления Киева и западных стран, что северокорейские военнослужащие якобы задействованы в конфликте на Украине.

«Никак не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто и что предлагал», — заявил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обмен военнопленными между Москвой и Киевом идет «нелегко», однако для российской стороны «важна жизнь каждого нашего военного в плену».

Ранее Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео с солдатами, которых назвал «пленными северокорейцами». Политик предлагал обменять их на украинских военных, которые находятся в плену в России.