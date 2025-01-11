Краснов поручил прокуратуре оперативно решить вопрос с выплатами бойцам СВО

В преддверии 303-й годовщины российской прокуратуры глава надзорного ведомства Игорь Краснов обозначил приоритетные направления работы. Особое внимание уделяется всесторонней поддержке участников СВО и их близких — прокурорам поручено максимально быстро реагировать на их обращения, особенно касающиеся единовременных региональных выплат бойцам СВО, сообщает «Первый канал» .

Ведомство также усилило контроль за исполнением оборонного заказа. По словам генпрокурора, под особым надзором находятся сроки выполнения государственных контрактов, особенно в части создания современных видов вооружения, а также качество производимой продукции военного назначения.

«Здесь наша задача состоит в оперативном разрешении любых вопросов, связанных с мерами поддержки наших бойцов, которые на передовой с оружием в руках защищают нашу Родину», - заявил Краснов.

Прокуроры принимают обращения в регионах России и активно сотрудничают с фондом «Защитники отечества» в Подмосковье. Его координаторы есть в каждом муниципалитете, куда можно обратиться за помощью. Прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал, с каким перечнем вопросов в регионе сталкиваются и оперативно решают.

«Первое. Обеспечения средствами реабилитации. Второе. Адаптация жилых помещений для нужд наших героев, получивших ранение и, соответственно, инвалидность. Третье. Решение проблем с получением собственного удостоверения ветерана боевых действий», - пояснил Забатурин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы „Время героев“. Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.