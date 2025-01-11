Краснов поручил прокуратуре оперативно решить вопрос с выплатами бойцам СВО
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В преддверии 303-й годовщины российской прокуратуры глава надзорного ведомства Игорь Краснов обозначил приоритетные направления работы. Особое внимание уделяется всесторонней поддержке участников СВО и их близких — прокурорам поручено максимально быстро реагировать на их обращения, особенно касающиеся единовременных региональных выплат бойцам СВО, сообщает «Первый канал».
Ведомство также усилило контроль за исполнением оборонного заказа. По словам генпрокурора, под особым надзором находятся сроки выполнения государственных контрактов, особенно в части создания современных видов вооружения, а также качество производимой продукции военного назначения.
«Здесь наша задача состоит в оперативном разрешении любых вопросов, связанных с мерами поддержки наших бойцов, которые на передовой с оружием в руках защищают нашу Родину», - заявил Краснов.
Прокуроры принимают обращения в регионах России и активно сотрудничают с фондом «Защитники отечества» в Подмосковье. Его координаторы есть в каждом муниципалитете, куда можно обратиться за помощью. Прокурор Московской области Сергей Забатурин рассказал, с каким перечнем вопросов в регионе сталкиваются и оперативно решают.
«Первое. Обеспечения средствами реабилитации. Второе. Адаптация жилых помещений для нужд наших героев, получивших ранение и, соответственно, инвалидность. Третье. Решение проблем с получением собственного удостоверения ветерана боевых действий», - пояснил Забатурин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 2025 года в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».
«Запускаем региональный этап программы „Время героев“. Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно с 2025 года мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.