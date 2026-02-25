Крайне сложная обстановка: Гладков сообщил о потерях в Белгородской области

По его словам, 2026 год начался тяжело. Отмечены большие потери.

«С начала года у нас огромные потери — 35 человек мирных жителей погибло, 239 человек ранено. Это почти втрое рост по сравнению с 2025 годом», — заявил Гладков.

Он также отметил, что количество поврежденных машин выросло в два раза, а число разрушенных и поврежденных домов сохраняется на уровне более тысячи.

Губернатор рассказал, что планируется выдача очередной партии бронированных автомобилей главам муниципалитетов. В такой технике не погиб ни один человек — хотя раненые есть, жизни удается сохранить. При этом Гладков признал, что обеспечить броневиками всех жителей физически невозможно.

Особую тревогу, по словам губернатора, вызывают потери среди бойцов подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород», которые сопровождают грузы и машины в приграничье. Накануне погиб один боец «БАРСА», один боец «Орлана».

