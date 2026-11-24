Предприниматель, политик и общественный деятель Константин Малофеев оценил международную обстановку и положение внутри Украины перед началом зимы. По его словам, ситуация складывается не в пользу киевского режима, сообщает «Царьград» .

Малофеев отметил, что на Украине на данный момент на фоне обрушения логистики и, как следствие, пустеющих полок надвигается продовольственный кризис.

В то же время на международном треке крупнейшие страны ищут точки соприкосновения. Так, 19 ноября в китайском Шэньчжэне впервые за одним столом встретились лидеры России, Китая и США. По итогам встречи была подписана декларация о ядерном оружии, энергетике и контурах будущего мироустройства.

Учитывая, что немногим ранее, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялись первые за девять месяцев трехсторонние переговоры России, США и Украины, Константин Молофеев считает, что следующим важным рубежом станет саммит G20 в Майами. К нему, по мнению предпринимателя, президент США Дональд Трамп намеревается получить подписанное мирное соглашение между Россией и Украиной.

Для этого потребуются новые встречи, и Россия к очередному этапу переговоров находится в сильной позиции. Нанесение ударов по энергетике и логистике в глубине Украины дает эффект на фронте.

Заметен логистический кризис и в крупных городах. Так, в магазинах Днепропетровска, Одессы и Киева появляются таблички с ограничениями на соль, сахар и муку, а подсолнечное масло в одни руку отпускают не более двух единиц.

Как пояснил политтехнолог Михаил Павлив в эфире программы «Мы в курсе» с Еленой Афониной на телеканале «Царьград», корнем проблемы является как раз не отсутствие продукции, а разрушение логистики.

«Когда все вышло из строя, встал вопрос, где брать транспорт. Требуется больше экспедиторов, специалистов по логистике, водителей, а это все мужчины, которые потенциально, а точнее тотально на фронте. Плюс дизельное топливо», — отметил Павлив.

По его данным, сейчас украинский экспорт сократился почти на 50%, масложировая отрасль остановлена, а в планах следующего производственного сезона сокращаются посевы. Все это к лету 2027 года способно перерасти в настоящий продовольственный кризис на уровне всей Украины. Те же процессы Павлив предвидит и в фармацевтике по причине перегруженности железной дороги военными грузами, сокращения подвижного состава и уничтожения складов.

«Это гарантированно ведет к резкому росту цен на всю продуктовую линейку в зимний период. Скрытая инфляция может быть выше. Проблемы и здесь гарантированы», — добавил Михаил Павлив.

Как подчеркнул Константин Малофеев, в целом ситуация накануне зимней компании складывается не в пользу противника.