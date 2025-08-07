Кондратьев: мужчина ранен в Славянске-на-Кубани из-за удара дрона ВСУ

сегодня в 10:19

В Славянске-на-Кубани из-за удара БПЛА ВСУ был ранен мужчина. Его отвезли в больницу, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В результате атаки украинского дрона в частном доме разбились окна, была разрушена хозяйственная постройка на участке.

Небольшие возгорания после падения осколков беспилотника обнаружили в Красноармейском районе. Их оперативно устранили. Никто не пострадал.

Рядом с Новороссийском были уничтожены безэкипажные катера. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее пожар на НПЗ начался после удара украинского БПЛА в Афипском в Краснодарском крае. Там загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата.