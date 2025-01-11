Количество раненых в результате атаки ВСУ на Котовск выросло до 7

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что число пострадавших при обстреле Котовска выросло до семи человек. У троих порезы от осколков разбившихся окон, у четверых повышенное давление. Всем оказана необходимая помощь.

Первышов провел заседание оперативного штаба по ликвидации атаки украинских беспилотников на два пятиэтажных дома. В них выбиты стекла и повреждены балконы. Жителям окажут поддержку со стороны областного бюджета, последствия будут устранены.

«Дополнительно поручил провести поквартирный обход и уточнить, кому еще нужно помочь», — написал Первышов в Telegram-канале.

Он отметил, что жителей не эвакуировали. При этом был развернут пункт временного размещения, который готов был принять людей. Ситуация под контролем, все службы работают четко и оперативно.