БПЛА влетел в жилую пятиэтажку в городе Котовск Тамбовской области
Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на Котовск Тамбовской области
Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области, сообщает Telegram-канал Shot.
«В результате ЧП разнесло балкон квартиры на 5 этаже. Обломки, оконные рамы и стекла посыпались вниз», — сказано в сообщении.
В городе было слышно несколько громких хлопков, а в области была объявлена опасность атаки беспилотников.
Ранее ряд регионов России были атакованы дронами ВСУ.