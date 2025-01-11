БПЛА влетел в жилую пятиэтажку в городе Котовск Тамбовской области

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Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на Котовск Тамбовской области

Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области, сообщает Telegram-канал Shot .

«В результате ЧП разнесло балкон квартиры на 5 этаже. Обломки, оконные рамы и стекла посыпались вниз», — сказано в сообщении.

В городе было слышно несколько громких хлопков, а в области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее ряд регионов России были атакованы дронами ВСУ.