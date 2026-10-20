Кирилл Лосунчуков рассказал о системе реабилитации бойцов СВО в Подмосковье

В Подмосковье создана система специализированной реабилитации участников СВО. Ее основой и ключевыми площадками являются три центра с разными направлениями работы: «Ясенки», «Протэкс-Центр» в Коломне и Национальный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Уже к сентябрю 2025 года через эти три флагманских центра прошли реабилитацию более тысячи участников СВО, уточнил Лосунчуков.

Центр «Ясенки» специализируется на комплексной реабилитации после ранений и травм. Курс обычно рассчитан на 21 день и включает физическую реабилитацию, лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж, психологическую работу и другие направления восстановления. Территория и помещения центра адаптированы в том числе для людей, передвигающихся на креслах-колясках.

Реабилитация здесь понимается шире медицинских процедур. Например, для участников СВО с инвалидностью проводятся курсы вождения автомобиля с ручным управлением. По итогам обучения можно получить свидетельство о профессии водителя. Задача центра — вернуть человеку как можно больше самостоятельности и возможностей для дальнейшей профессиональной жизни.

Национальный центр имени А. И. Мещерякова работает с людьми, имеющими тяжелые нарушения зрения и слуха. В марте 2026 года там стартовал специальный курс для незрячих участников СВО: бойцов обучают самостоятельно пользоваться смартфонами и планшетами, электронной почтой, интернет-сервисами и другими цифровыми инструментами. Занятия проводят специалисты, имеющие опыт работы с незрячими людьми.

Третье направление — протезирование и последующая адаптация. На базе «Протэкс-Центра» в Коломне действует стационар на 30 мест для участников СВО после ампутаций и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь объединены изготовление индивидуального протеза, его примерка и настройка, медицинская реабилитация и обучение человека пользоваться новым техническим средством. Это позволяет получить все необходимое в одном месте, избавляя пациента от лишних поездок по разным учреждениям.

На самом предприятии производят широкий спектр технических средств реабилитации, включая протезы верхних и нижних конечностей. В центре работают ортопеды, реабилитологи, инженеры, технологи, физиотерапевты и психологи.

«Здесь, на мой взгляд, важен именно комплексный подход. После тяжелого ранения человеку недостаточно только перенести операцию или установить протез. Нужны восстановление движения, психологическая адаптация, возвращение самостоятельности, возможность получить новую профессию или вернуться к прежней работе. Именно такая последовательность и должна быть основой реабилитации», — подчеркнул первый замминистра.