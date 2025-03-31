Кирилл Лосунчуков посоветовал участвовать в программе «Герои Подмосковья»

Занятия по кадровой программе «Герои Подмосковья» стартуют в сентябре. С этого момента для участников проекта все будет по-настоящему — новые знания, общение с сильными наставниками, реальная возможность применить все это на практике, заявил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков.

Он напомнил, что подать заявку на участие в программе можно до 30 апреля. Затем нужно пройти тестирование — неотъемлемую часть отбора. Результаты позволят оценить готовность участника к обучению. По мнению Лосунчукова, самый важный этап — это собеседование.

«Оцениваются не только знания, но и мотивация кандидата, его умение работать в команде. Важно показать, почему каждый хочет участвовать и как собирается применять полученные знания. Объявление результатов состоится 1 июля, сразу после этого начнется подготовка к обучению. Как участник первого потока федеральной программы „Время героев“ могу с уверенностью рекомендовать оставить все сомнения и смело подать заявку. Программа — это возможность изменить свою жизнь», — заключил Лосунчуков.

По состоянию на 31 марта желание принять участие в программе выразили 730 человек. Из них 361 — действующий боец спецоперации. Большее всего заявок поступило из Московской области — 595, из Москвы — 81, и 54 — из других регионов России. Заинтересованы в программе не только представители вооруженных сил — 465 человек, но и сотрудники Росгвардии и других силовых ведомств — 108. 214 заявок подали участники СВО, ранее работавшие в гражданской сфере: представители государственных органов, муниципальные служащие, работники госкомпаний и частного бизнеса.

Программа «Герои Подмосковья»

С 3 марта по 30 апреля бойцы СВО могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья». Они имеют возможность развить управленческие навыки, получить новые знания, построить карьеру. Чтобы принять участие в программе, участникам спецоперации нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил Воробьев.

Подача заявок продлится до 30 апреля. Тестирование пройдет на сайте с 1 по 29 мая в 2 потока: основной — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. С 30 мая по 24 июня состоится этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года.

Обучение бесплатное. Лучшим участникам по итогам обучения предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв. Проект «Герои Подмосковья» — это сочетание обучения и перспектив трудоустройства.