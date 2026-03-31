Киевский шпион в Белгородской области передавал данные для ударов по военным

В Белгородской области задержали гражданина Украины, которого подозревают в передаче Киеву координат для удара по российским военным. Возбуждено дело о шпионаже, сообщает газета «Известия» .

Сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области мужчину 1990 года рождения. По версии следствия, он передавал украинским спецслужбам данные о расположении российских военнослужащих и техники.

Подозреваемого завербовали через мессенджер. Главное управление разведки Украины пообещало ему денежное вознаграждение за сбор информации о ситуации в приграничной зоне.

По заданию куратора мужчина установил координаты скопления военнослужащих и военной техники в одном из муниципалитетов региона и передал их через мессенджер. После этого по позициям был нанесен ракетный удар.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Фигуранта арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

