«Киев утонет за ночь»: в России анонсировали возможный удар по Киевской ГЭС

Российские войска могут нанести удары по украинским объектам двойного назначения, которые ранее оставались неприкасаемыми, считает военный эксперт и бывший сотрудник спецназа Александр Арутюнов. Он заявил, что ВС РФ способны ударить по Киевской гидроэлектростанции, в результате чего украинская столица утонет за одну ночь, сообщает MK.RU .

Специалист обратил внимание, что Россия сильно нарастила способности по ударам беспилотниками и ракетами.

По словам Арутюнова, российская армия пока не атаковала объекты вроде Киевской ГЭС, потому что до сих пор относится к Украине как к братскому народу, «хотя он давно не братский». Украинцы продолжают совершать террористические атаки и нарушают правила ведения войны, но терпение у Москвы не безгранично, уверен военэксперт.

«Я бы реально приготовился на месте Украины к тому, рано или поздно прилетит в гидроэлектростанцию, в эту плотину, которая находится под Киевом и Киев утонет», — сказал он в эфире программы «333».

Арутюнов добавил, что пока Вооруженные силы РФ не используют все имеющиеся у них средства для атак по Украине, но, «судя по тенденции», такое время может настать. По его словам, российские военные смогут «обнулить» и Киевскую ГЭС — для этого потребуются сотни беспилотников, десятки бомб и около 20 ракет «Кинжал».

«Причем в одну ночь, и Киев утонет. Почему мы этого не делаем? Потому что до сих пор братский народ, хотя он давно не братский. Но мы до сих пор не воюем, а пытаемся решить задачи специальной военной операции», — полагает экс-сотрудник спецназа.

